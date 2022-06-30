النفط يتراجع 3% جراء عدم اليقين ومخاوف الركود

المصدر: رويترز

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هوت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة اليوم الخميس مع تأكيد مجموعة أوبك+ أنها لن تزيد إنتاج النفط في أغسطس إلا بقدر ما أعلنته سابقا على الرغم من شح الإمدادات العالمية، لكنها تركت السوق في حيرة بشأن حجم إنتاجها المستقبلي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 3.42 دولار أو ثلاثة في المئة ليبلغ عند التسوية 109.03 دولار للبرميل. أما عقود أغسطس، التي ينقضي أجلها اليوم الخميس، فانخفضت 1.45 دولار أو 1.25 في المئة لتبلغ عند التسوية 114.81 دولار للبرميل.

وتراجعت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي، فهوت 4.02 دولار أو 3.66 في المئة لتبلغ عند التسوية 105.76 دولار للبرميل.

واتفقت أوبك+، التي تتألف من دول منظمة أوبك ومنتجين من خارجها بينهم روسيا، اليوم الخميس على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد اجتماعات على مدى يومين. وتجنبت مناقشة السياسة الخاصة بسبتمبر أيلول وما بعده.

وسبق أن قررت أوبك+ زيادة الإنتاج كل شهر بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو تموز وأغسطس.

وساعدت العقوبات المفروضة على النفط الروسي منذ غزو أوكرانيا على ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى زيادة مخاوف التضخم والركود.

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