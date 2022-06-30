الذهب يتجه لتسجيل أسوأ ربع منذ بداية 2021

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقر الذهب أغلب الوقت اليوم الخميس، لكنه يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2021 حيث تسبب الأداء الرائع للدولار في إبعاد المستثمرين.

وبحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1817.01 دولار للأوقية (الأونصة). وتغيرت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للذهب قليلا إلى 1816.90 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن تنخفض أسعار الذهب للشهر الثالث على التوالي، وتراجعت بنحو 6.2 بالمئة هذا الربع.

وقال مات سيمسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس، إن صعود العوائد والدولار الأمريكي لعب دورا في ضعف أداء الذهب، لكنه أشار إلى أن الذهب المسعّر بعملات أخرى لم يكن أداؤه سيئا للغاية.

ويحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين، ويمكن أن يسجل أفضل ربع له منذ أكثر من خمس سنوات، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 20.80 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 917.18 دولار وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1979.88 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز