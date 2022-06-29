مقاضاة سلسلة متاجر «وول مارت» الأمريكية

المصدر: د ب أ

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أعلنت هيئة التجارة الحرة الأمريكية، اليوم، إقامة دعوى قضائية ضد سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة وول مارت بتهمة الاحتيال.

وأقامت الهيئة المعنية بحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة الدعوى ضد «وول مارت» بسبب سماح الأخيرة للمحتالين باستخدام خدمات تحويل الأموال التابعة لها، ما ساعد هؤلاء المحتالين على سرقة مئات الملايين من الدولارات من المستهلكين.

وقالت الهيئة إن و«ول مارت» ركزت على طرق الحصول على ملايين الدولارات رسوماً من المستهلكين، في حين استفاد المحتالون من فشل السلسلة الكبرى على مستوى العالم في تأمين خدمات تحويل الأموال التي توفرها للعملاء في المتاجر.

وقدمت الهيئة شكوى مدنية إلى محكمة المقاطعة الشمالية لولاية ألينوي الأمريكية.

وتطالب الهيئة المحكمة بإصدار أمر إلى وول مارت برد الأموال إلى العملاء وفرض غرامات مدنية على «وول مارت» بسبب مخالفاتها.

وقالت الهيئة، في شكواها، إن «وول مارت» لم تدرِّب موظفيها بالطريقة المناسبة على تشغيل خدمات تحويل الأموال، وفشلت في تحذير العملاء من المخاطر، وطبَّقت إجراءات سمحت للمحتالين بسرقة الأموال.

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