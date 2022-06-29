مخاوف نقص الإمدادات ترفع أسعار النفط

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي بعد أن فاقت المخاوف من نقص المعروض أثر القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أغسطس آب تغيرا طفيفا إلى 117.9 دولار للبرميل بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش. ويحل أجل عقود أغسطس آب غدا الخميس وارتفعت عقود سبتمبر أيلول 23 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 114.06 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أي 4.0 بالمئة، إلى 112.20 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء بسبب مخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي فاقت المخاوف من تباطؤ النمو بسبب ركود اقتصادي محتمل.

وينظر للسعودية والإمارات باعتبارهما الدولتين الوحيدتين من أعضاء أوبك اللتين تملكان طاقة إنتاجية فائضة لتعويض نقص الإمدادات الروسية.

لكن تصريحات وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع أوضحت وجود فرص ضئيلة لزيادة إنتاج الدولتين.

وتبدأ منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأوبك+ التي تضم حلفاء مثل روسيا اجتماعات تستمر يومين اليوم الأربعاء، وقال محللون إنه من المستبعد حدوث تغيير كبير هذا الشهر في سياسات الإنتاج.

وحذر محللون كذلك من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا قد تزيد من المخاوف بشأن نقص المعروض.

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