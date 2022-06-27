وفاة إمبراطور النظارات الملياردير الإيطالي ليوناردو ديل فيكيو عن 87 عاماً

المصدر: د ب أ

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توفي ليوناردو ديل فيكيو، قطب الأعمال الإيطالي، عن عمر يناهز 87 عاما، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاثنين.

وجعل ديل فيكيو من ورشة بصريات صغيرة تتربع بلا منازع على عرش النظارات وتمكن من جمع واحدة من أكبر الثروات التي شهدتها بلاده.

ونشأ ديل فيكيو في دار للأيتام في ميلانو، وانطلق لإنشاء متجر في بلدة أجوردو، في جبال الألب شمال مدينة فينيسيا، حيث تحول من تصنيع أجزاء إطار النظارات إلى تأسيس شركة النظارات العملاقة لوكسوتيكا، التي تمتلك علامات تجارية عالمية مثل "راي بان"، و"أوكلي"، و"صن جلاس هات".

ووفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات أصبح ديل فيكيو صاحب ثاني أكبر ثروة في إيطاليا - بعد عائلة فيريرو الشهيرة المصنعة للشوكولاتة - بثروة صافية بلغت 7ر25 مليار دولار اعتبارا من يونيو.

وامتلك قطب الأعمال حصة مسيطرة نسبتها 32 % من أسهم شركة إيسيلور لوكسوتيكا، والتي تم تشكيلها العام 2018 من اندماج لوكسوتيكا في عام مع شركة إيسيلور الفرنسية لصناعة العدسات.

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