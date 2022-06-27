موسكو: استحالة فصل روسيا عن الإنترنت العالمي

المصدر: د ب أ

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قال مبعوث الرئاسة الروسية الخاص المكلف بملف التقنية الرقمية ديمتري بيسكوف اليوم الاثنين إن فكرة فصل روسيا عن شبكة الإنترنت العالمية، مستحيلة.

وأكد بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك اليوم، أن روسيا لا تنوي قطع اتصالها بالإنترنت العالمي، أما إذا قامت جهة ما خارجية بقطع اتصال روسيا بالإنترنت العالمي "فإننا نستطيع تحمّل هذا، إذ سيواصل الإنترنت الروسي عمله، فنقوم بإنشاء ما يتيح ربطه بالإنترنت العالمي".

وقالت سبوتنيك إن فكرة فصل روسيا عن الإنترنت طرحها دعاة تشديد العقوبات ضد روسيا لمنعها من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية لمن يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.

ومن جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس، بحسب سبوتنيك.

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