مديرة صندوق النقد الدولي تشدّد على ضرورة مكافحة التضخم حتى وإن سبب "بعض الألم"

المصدر: رويترز

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أبرزت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أهمية مكافحة التضخم الآن لتعزيز بوادر نمو اقتصادي في المستقبل، محذرة من أن القيام بذلك يمكن أن يتسبب في "بعض الألم" للمستهلكين على المدى القصير.

وفي الوقت الذي قلص فيه صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي للعام 2022 بنسبة 0.8 في المئة إلى 2.9 في المئة، قالت جورجيفا "النجاح بمرور الوقت (في خفض الأسعار) سيكون مفيدا في النمو العالمي، لكن بعض الألم للوصول إلى هذا النجاح يمكن أن يكون ثمنا من الضروري دفعه".

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