أسعار الذهب تسجل انخفاضاً جديداً ثانياً خلال أسبوع

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، إذ تأثر الطلب على المعدن الأصفر بالمخاوف من رفع البنوك المركزية الرئيسية المحتمل لأسعار الفائدة رفعا كبيرا لمواجهة التضخم الجامح.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1824.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0215 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1820.99 في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1825.90 دولار.

وهبطت أسعار الذهب نحو 0.9 بالمئة هذا الأسبوع.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول للمشرعين أمس الخميس إن التزام البنك بكبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوى في 40 عاما "غير مشروط"، حتى مع إقراره بأن أسعار الفائدة المرتفعة بشدة قد تؤدي لزيادة معدلات البطالة.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "لا يزال الدولار الأمريكي قويا والتوقعات تميل الآن نحو رفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو".

ويجعل الدولار القوي الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أغلى ثمنا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم الجمعة، مما قلص الطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.02 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 915.11 دولار للأوقية، لكنهما يتجهان لتكبد خسائر أسبوعية.

وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1870.29 دولار، وارتفع نحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.

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