رئيس وزراء دولة آسيوية يعلن انهيار اقتصاد بلاده

المصدر: د ب أ

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أعلن وزراء دولة آسيوية انهيار اقتصاد بلاده.

وقال رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسينجه، للبرلمان، أمس، إن اقتصاد سريلانكا انهار تماماً.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد للنجاة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ويكريميسينجه القول: «نحن نواجه موقفاً أكثر خطورة من نقص الوقود والغاز والكهرباء والطعام».

وأكد أن سريلانكا غير قادرة على شراء الوقود المستورد، حتى لو كان الدفع على أساس نقدي، بسبب الديون الكبيرة التي تدين بها شركة البترول.

ويأتي التحليل المتشائم في الوقت الذي تجري فيه السلطات مباحثات مع صندوق النقد الدولي للتوصل لاتفاق بشأن الحصول على أموال إضافية.

وتحتاج سريلانكا 6 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة لإنعاش احتياطيها، ودفع فواتير الاستيراد المتضخمة والعمل على استقرار عملتها.

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