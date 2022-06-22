الين الياباني يهوي لأدنى مستوى في 24 عاماً أمام الدولار

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

هوى الين الياباني إلى أدنى مستوى في 24 عاما أمام الدولار الأمريكي أمس الثلاثاء وسط تناقض صارخ بين السياسة النقدية شديدة التيسير، التي ينتهجها بنك اليابان المركزي، وتصميم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على زيادات نشطة في أسعار الفائدة لكبح تضخم جامح.

وهبط الين 1.1 بالمئة إلى 136.455 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 1998، وموسعا خسائره التي أفقدته بالفعل أكثر من 18 في المئة من قيمته أمام العملة الخضراء هذا العام.

وجاءت تراجعات الين بعد أن بدد بنك اليابان المركزي يوم الجمعة أية توقعات بتغيير في السياسة النقدية وواصل الوقوف وحيدا بين البنوك المركزية الكبرى الأخرى في التعهد بسياسة نقدية شديدة التيسير.

وهبط الين أيضا 1.3 بالمئة أمام العملة الأوروبية إلى 143.78 لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز