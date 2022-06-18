تغيير قواعد العمل.. إن تي تي اليابانية: العمل من المنزل بدءاً من يوليو

المصدر: د ب أ

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قالت هيئة الإذاعة اليابانية أن شركة "إن تي تي"، عملاقة صناعة الاتصالات في اليابان، تعتزم تغيير قواعد العمل ليصبح العمل من المنزل هو الاتجاه الرئيسي اعتبارا من الشهر المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، دون الكشف عن مصدرها، إن الذهاب إلى المكتب سوف يعد رحلة عمل في الشركة التي عززت بالفعل ممارسات العمل من المنزل العام الماضي.

وأوضحت أن هذه الخطوة من قبل "إن تي تي"، التي يعمل لديها نحو 180 ألف موظف محلي، سوف يكون لها تأثير قوي على الشركات الأخرى.

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