"إيرباص" ضيقة البدن تحلق في السماء لأول مرة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

حلقت أحدث طائرة ضيقة البدن، تابعة لشركة "إيرباص إس إي" للطيران في السماء لأول مرة، اليوم "الأربعاء" في خطوة رئيسية نحو تحليق منظم للطائرة بعيدة المدى سريعة البيع.

وغادرت الطائرة، طراز "إيه321 إكس إل آر" موقع إنتاج الشركة المصنعة في مدينة هامبورج الألمانية ، حوالي الساعة 11 و5 دقائق، صباحا بالتوقيت المحلي، قبل أول رحلة طيران من المقرر أن تستغرق ما بين ساعتين وأربع ساعات،حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وتهدف العضو الأكبر في عائلة الطائرات النفاثة طراز "إيه320" التابعة لشركة "إيرباص" إلى توسيع تشكيلة الشركة الأوروبية من الطائرات ذات الممر الواحد، إلى فئة أوسع نطاقا، كانت شاغرة منذ أن توقف إنتاج الطائرات طراز " 757"، التابعة لشركة "بوينج".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز