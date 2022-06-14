الذهب قرب أدنى مستوى منذ 4 أسابيع

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية بدرجة كبيرة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1824.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو أيار عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1827.80 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان أمس الاثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية بنسبة ثلاثة بالمئة تقريبا.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قد يعرض الذهب لمزيد من الضغوط، حتى لو استعاد مكانته بعد ذلك كأداة للتحوط من التضخم.

وقفزت مساء أمس الاثنين التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدا الأربعاء إلى 96 بالمئة من 30 بالمئة في وقت سابق خلال اليوم. وسيكون رفع الفائدة 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ عام 1994.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية في المدى القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.16 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 936.77 دولار، كما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1804.17 دولار.



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