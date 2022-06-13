الين الياباني في أدنى مستوى منذ 23 عاماً أمام الدولار

المصدر: د ب أ

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سجل الين الياباني اليوم الاثنين أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أكثر من 23 عاما.

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، تراجعت العملة اليابانية سريعا لفترة وجيزة للتداول بسعر 20ر135 ينا للدولار الواحد، وهو أضعف مستوى للين منذ تشرين الأول/أكتوبر 1998، مع توقع زيادة اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وفي الثالثة بعد ظهر اليوم بتوقيت طوكيو (0600 بتوقيت جرينتش)، سجل الين سعرا تراوح بين 90ر134 إلى 93ر134 ين للدولار الواحد في طوكيو مقابل 35ر134 إلى 45ر134 للدولار الواحد في نيويورك.

ويأتي ذلك مقابل سعر تراوح بين 59ر133 و62ر133 ين للدولار الواحد في طوكيو في تعاملات الخامسة مساء يوم الجمعة في طوكيو.

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