صادرات الحبوب الأوكرانية تواجه اختناقات عبر بولندا ورومانيا

المصدر: رويترز

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قال نائب وزير الخارجية الأوكراني اليوم الأحد إن بلاده فتحت مسارين عبر بولندا ورومانيا لتصدير الحبوب لتجنب أزمة غذاء عالمية لكن الاختناقات أبطأت سلسلة الإمداد.

وأضاف ديمترو سنيك أن الأمن الغذائي العالمي مهدد لأن الغزو الروسي لأوكرانيا أوقف صادرات كييف من الحبوب عبر البحر الأسود مما تسبب في نقص كبير وارتفاع في الأسعار.

وأوكرانيا رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم وتقول إن هناك نحو 30 مليون طن من الحبوب مخزنة في أراض تحت سيطرتها وتحاول شحنها برا أو نهرا أو بالقطارات.

وقال سنيك إن أوكرانيا تجري محادثات مع دول بمنطقة البلطيق لإضافة ممر ثالث للصادرات الغذائية.

ولم يورد تفاصيل عن كميات الحبوب التي تحركت بالفعل أو ستتحرك عبر هذه المسارات.

وقال لرويترز على هامش قمة أمنية آسيوية "هذه المسارات ليست مثالية لأنها تسبب اختناقات معينة لكننا نبذل ما في وسعنا لتطوير هذه المسارات".

وتلقي موسكو، التي تصف الحرب بأنها عملية عسكرية خاصة وتنفي ضرب أهداف مدنية أو زراعية، باللوم على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وألغام بحرية زرعتها أوكرانيا في تراجع صادرات المواد الغذائية وارتفاع أسعارها. وروسيا أيضا مصدر رئيسي للحبوب.

وهيمنت الحرب الأوكرانية على قمة آسيا الأمنية (حوار شانجري-لا). وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مخاطبا الوفود عبر الفيديو أمس السبت إن دعم دولهم ضروري ليس فقط لهزيمة الغزو الروسي ولكن من أجل الحفاظ على النظام القائم على القواعد.

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