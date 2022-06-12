الكرملين: شركات أوروبية وأمريكية تعتزم العودة لروسيا في أقرب وقت ممكن

المصدر: د ب أ

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكثير من الشركات من أوروبا والولايات المتحدة تعتزم العودة إلى السوق الروسية في أقرب وقت ممكن.

وقال في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية :"هناك قرارات صادرة عن الحكومات بصورة فردية، وهناك قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي باعتباره اتحادا تكامليا، وهناك توجيه من الولايات المتحدة لجميع التابعين لها. إلا أن الكثير من الشركات من الولايات المتحدة وأوروبا، كما نعرف جيدا، مضطرة للأسف للانتظار الآن، وتعتزم العودة إلى سوقنا في أسرع وقت ممكن".

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