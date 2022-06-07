استقرار الذهب مع استعداد البنوك المركزية لرفع الفائدة

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في أسبوع اليوم الثلاثاء مع توقع المستثمرين أن تؤدي خطط البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة مما يرفع بدوره عائدات السندات الأمريكية والدولار.

ولم يشهد سعر الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الفورية فسجل 1841.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش بعد أن تأرجح داخل نطاق محدود لم يتجاوز ثمانية دولارات.

وفي وقت سابق من الجلسة سجل الذهب 1836.10 دولار للأوقية وهو أدنى مستوياته منذ الأول من يونيو حزيران. واستقر سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1843.70 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الدولار في حين زادت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في شهر.

وتوقع محللون في جيه.بي مورجان أن يتراجع الدولار إلى 1800 دولار في المتوسط في الربع الثالث من العام وسط انتعاش متوقع لإقبال المستثمرين على المخاطر واستمرار ارتفاع عائدات السندات الأمريكية.

ومجلس الاحتياطي الاتحادي في طريقه لرفع الفائدة نصف نقطة مئوية في يونيو حزيران ويوليو تموز. وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وسط توقعات بأن يرفع الفائدة هذا العام.

ويحد رفع الفائدة من الإقبال على شراء الذهب إذ أنه يزيد من تكلفة الفرصة الضائعة بشراء المعدن الذي لا يدر عائدا.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1002.89 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2011.59 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 21.92 دولار للأوقية.

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