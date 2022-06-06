تقرير: موسكو تعتزم السماح لسفن شحن الحبوب بمغادرة ميناء أوديسا الأوكراني

المصدر: د ب أ

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أفاد تقرير إخباري باعتزام الحكومة الروسية السماح للسفن التي تحمل إمدادات حبوب بالمغادرة من ميناء أوديسا الأوكراني، الأمر الذي يعني تخفيف حصارٍ أثار مخاوف من حدوث نقص واسع لإمدادات الأغذية حول العالم.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن دوائر حكومية القول إن القيادة الروسية اتفقت مع كييف وأنقرة على خطة لخروج شحنات الحبوب من ميناء أوديسا الخاضع لحصار.

وأشار التقرير إلى اضطلاع القوات المسلحة التركية بدور في نزع الألغام ومرافقة السفن للمياه المحايدة.

وبعد ذلك، سترافق سفن حربية روسية سفن شحن الحبوب لمضيق البوسفور.

وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا واحدة من أكبر مصدّري الحبوب حول العالم، وتسبب انهيار صادراتها في أعقاب الحرب في تداعيات قوية على الدول الأفريقية.

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أنقرة بعد غد الأربعاء لإجراء محادثات بهذا الشأن. وذكرت الصحيفة أنه سيتم، بعد المحادثات، الإعلان رسميا عن خطة السماح بإخراج الحبوب من أوديسا.

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