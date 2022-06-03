مسجلا 73%.. ارتفاع التضخم في تركيا لأعلى مستوى في 24 عاماً

المصدر: رويترز

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أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاما مسجلا 73.5 بالمئة في مايو، وهو مستوى أقل من التوقعات ولكنه مدفوع بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية والليرة التي تتراجع منذ أزمة في ديسمبر.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز لزيادة 4.8 بالمئة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 76.55 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76 بالمئة على أساس شهري في مايو بزيادة سنوية 132.16 بالمئة.

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