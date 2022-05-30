مزارعو خيرسون الأوكرانية يبيعون محصول الحبوب لروسيا

المصدر: د ب أ

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كشف تقرير صحفي روسي اليوم الإثنين أنه جاري تصدير حصاد حبوب العام الماضي من منطقة خيرسون الأوكرانية إلى روسيا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وكالة أنباء تاس الروسية نقلا عن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية في منطقة خيرسون، إنه في حين أن هناك سعة تخزينية لايزال هناك الكثير من الحبوب في المنطقة ووافق المزارعون على الصفقات مع المشترين الروس.

ومازالت المحادثات جارية لشحن بذور الزيوت لمعالجتها في المصانع الروسية.

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