أسعار النفط عند أعلى مستوى في شهرين

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين اليوم الاثنين، بدعم من قيام الصين بتخفيف قيود كورونا وتحركها لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنصف بالمئة إلى 12ر116 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنصف بالمئة أيضا إلى 64ر115 دولار.

وخففت كل من بكين وشنغهاي قيود كورونا، وأطلقت السلطات في شنغهاي ما يصل مجموعه إلى 50 من التدابير التحفيزية لدعم الاقتصاد المحلي، الذي تضرر بشدة من القيود.

كما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع الاتحاد الأوروبي، المقرر إعلانها اليوم، بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أخفق أمس في الاتفاق على حظر النفط الروسي، ضمن عقوبات جديدة يعمل الاتحاد على فرضها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز