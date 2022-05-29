جونسون يهدد: سنفضح محطات وقود تحجب خفض الأسعار عن المستهلك

المصدر: د ب أ

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يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "فضح" محطات الوقود التي لم تخفض أسعار الوقود بناء على خفض الحكومة للرسوم، وفقا للتقارير.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أن الحكومة خفضت الرسوم على اللتر الواحد بمقدار 5 قروش استرليني (06ر0 دولار) في 23 مارس، ولكن بيانات هذا الأسبوع أظهرت ارتفاع متوسط أسعار الوقود في المحطات لتجاوز سعر اللتر الواحد 70ر1 جنيه استرليني (15ر2 دولار) للمرة الأولى.

وتم اتهام تجار التجزئة برفع هوامش الربح منذ تطبيق سياسة خفض الضريبة.

وأفادت صحيفة صنداي تليجراف اليوم الأحد بأن جونسون أصدر التعليمات لمسؤولي وزارة النقل بوضع خطط لاستهداف محطات الوقود التي تؤثر عدم تمرير الأسعار المخفضة للمستهلكين.

ووفقا للصحيفة، اقترح وزير النقل جرانت شابس خطة للإعلان بالاسم عن المخالفين. وأفادت التقارير بأن الوزراء رفضوا فكرة فرض ضريبة مفاجئة على الأرباح على تجار التجزئة في قطاع الوقود.

وصرح مصدر في داونينج ستريت بأن "المسؤولين يبحثون الآليات المتاحة لفضح تلك الشركات التي لا تمرر الامتيازات الضريبية إلى المستهلكين".

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