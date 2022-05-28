النفط يرتفع عند التسوية قبيل موسم ذروة الطلب بأمريكا

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، لتختتم الأسبوع بمكاسب قبل عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى بالولايات المتحدة، بداية موسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة، بينما تتفاوض الدول الأوروبية بشأن ما إذا كانت ستفرض حظرا تاما على النفط الخام الروسي.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 2.03 دولار أو 1.7 بالمئة ليبلغ عند التسوية 119.43 دولار. وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 115.07 دولار للبرميل عند التسوية. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت ستة في المئة بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.5 في المئة.

وتلقت الأسعار دعما من الطلب العالمي القوي على الوقود، إذ تجاوزت العقود الآجلة للبنزين وزيت التدفئة أسعار النفط الخام هذا العام.

في غضون ذلك، قال مسؤولون إن دول الاتحاد الأوروبي تتفاوض على اتفاق بشأن عقوبات نفطية على روسيا من شأنها أن تحظر تسليم الشحنات لكنها تؤخر العقوبات على النفط الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب لإقناع المجر ودول أعضاء أخرى غير ساحلية بالانضمام إلى الحظر.

ويعوق رفض المجر للعقوبات النفطية وتردد دول أخرى في قبولها دون تنفيذ حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة على روسيا عقب عملبتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال مسؤولون إن مبعوثي حكومات الاتحاد الأوروبي قد يتوصلون إلى اتفاق في بروكسل يوم الأحد في الوقت المناسب لكي يصادق عليه الزعماء في قمتهم يومي 30 و31 مايو.

وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشار النمساوي كارل نيهامر بأن موسكو ستفي بالتزاماتها في توصيل الغاز الطبيعي.

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