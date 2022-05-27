تذبذب أسعار النفط في تعاملات محدودة اليوم

المصدر: د ب أ

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سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تذبذباً خلال تعاملات محدودة، اليوم، في ختام أسبوع التداول، في ظل التناقض بين المخاوف بشأن نقص مخزونات الوقود في الولايات المتحدة، والمخاوف من احتمالات الركود الاقتصادي مما سيقلص الطلب على الخام.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط في حدود 113 دولاراً للبرميل، لينهي الأسبوع بمكاسب في حدود 0.5% تقريباً.

ويواجه سائقو السيارات في الولايات المتحدة ارتفاعاً في الأسعار قبل دخول موسم ذروة الطلب على الوقود خلال عطلة يوم الذكرى، مع تراجع مخزونات البنزين إلى أقل مستوياتها منذ 2014 في مثل هذا الوقت من العام.

وتواجه سوق الوقود في العالم نقصاً في الإمدادات منذ الأزمة الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي، إذ أثرت الحرب في تدفق حركة التجارة وارتفاع معدل التضخم.

وتواصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع شركات النفط للسؤال عن مصافي التكرير المغلقة في الولايات المتحدة.

وحثت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على المساعدة في تخفيف حدة نقص الإمدادات في أسواق الطاقة العالمية، قبل أيام قليلة من الاجتماع الدوري للمنظمة لبحث سياسة إنتاج النفط الخام.

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