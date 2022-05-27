الدولار يتجه نحو أكبر تراجع أسبوعي في نحو 4 أشهر

المصدر: رويترز

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يتجه الدولار صوب أكبر تراجع أسبوعي في قرابة أربعة أشهر بعد أن خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع الفائدة الأمريكية وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يبطئ أو يوقف دورة تشديد السياسة النقدية في النصف الثاني من العام.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 101.43 لأول مرة منذ 25 أبريل، وعلى أساس أسبوعي نزل المؤشر 1.3 بالمئة، وهي أكبر نسبة تراجع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من فبراير.

وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى أعلى مستوى خلال شهر وجرى تداوله عند 1.0765 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2666 دولار.

ولم تستفد عملة بتكوين الرقمية من تحسن المعنويات للمخاطرة، وانخفضت 1.62 بالمئة إلى نحو 28710 دولارات مواصلة تراجعها التدريجي هذا الأسبوع عن مستوى 30 ألف دولار.

وزاد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.6 بالمئة إلى 0.7142 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.65 بالمئة إلى 0.6520 دولار.

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