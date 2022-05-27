باكستان ترفع أسعار الوقود للوفاء بشروط قرض صندوق النقد

المصدر: د ب أ

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زادت الحكومة الباكستانية أسعار الوقود المحلي اعتباراً من اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي للوفاء بشرط رئيسي حدده صندوق النقد الدولي لإحياء برنامجها للمساعدات الاقتصادية.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال وزير المالية مفتاح إسماعيل على تويتر إن حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف زادت تكلفة البنزين والديزل بواقع 30 روبية (14 سنتا أمريكيا) لكل لتر.

يأتي القرار بعد يوم من إنهاء الجانبين أسبوعا من المفاوضات دون التوصل لاتفاق لإحياء القرض المتوقف.

وسيوفر استئناف برنامج الإنقاذ مساعدات ماسة لإبقاء اقتصاد تلك الدولة الواقعة بجنوب آسيا قائما وقادرا على تجنب العجز عن السداد.

وكانت الأسهم قد هوت وتراجعت الروبية الباكستانية بنسبة 9% في الشهر الماضي، في أسوأ أداء بين عملات دول آسيا، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ.

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