"القطرية" تخسر دعوى قضائية ضد "أيرباص"

المصدر: د ب أ

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خسرت شركة الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية أقامتها أمام إحدى محاكم لندن لعدم استلام الطائرات من طراز أيه 350 من شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص قبل حل مشكلة طلاء الجسم الخارجي للطائرات، متهمة الشركة الأوروبية بتخفيض معاييرها لكي تقلل من حجم المشكلة في الطائرة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن شركة الطيران الموجود مقرها في مدينة الدوحة، طلبت من أحد قضاة لندن منع أيرباص من المطالبة بتسليم الجزء المتبقي من طلبية طائرات أيه 350 والحصول على أقساط الصفقة، في استمرار الخلاف بين الجانبين بشأن مشكلة طلاء الطائرات. وفشلت القطرية في محاولة منع أيرباص من إعادة تسويق الطائرة، إذا استمر رفض القطرية تسلم الطائرات.

كان فيليب شيبرد المحامي الممثل للشركة القطرية قد أمام المحكمة في وقت سابق إن أيرباص لم تقدم حتى الآن التحليل المطلوب لمعرفة سبب مشكلة طلاء جسم الطائرة "لأننا نشك أنهم (في أيرباص) لا يريدون ما يعنيه هذا التحليل بالنسبة لهذه الطائرة".

كانت أيرباص قد أقامت دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم البريطانية للحصول على أكثر من 220 مليون دولار كجزء من النزاع القانوني المستمر مع شركة الخطوط الجوية القطرية.

وقالت شركة صناعة الطائرات الأوروبية في مستندات الدعوى إنها تستحق الحصول على تعويض من شركة الطيران القطرية لرفضها استلام طائرتين من طراز أيه 350. وفي حين كان يمكن لأيرباص إعادة بيع الطائرتين بشكل عادي، فإنها وافقت على عدم القيام بذلك، في الوقت الذي كانت المحكمة تنظر فيه الدعوى التي أقامتها شركة الطيران القطرية لمنع إلغاء العقد بين الشركتين، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

كما طالبت أيرباص شركة الطيران القطرية بإعادة سداد قروض كانت قد حصلت عليها كحوافز لشراء طائرات الشركة الأوروبية بقيمة إجمالية تزيد على 2ر25 مليون دولار.

كانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت في مطلع أغسطس الماضي وقف تشغيل 13 من طائراتها إيرباص أيه 350 بسبب التدهور السريع لأسطح جسم الطائرة.

وفي حين اعترفت الشركة الأوروبية بتدهور في حالة الطلاء للطائرات، فإنها يمكن أن تعرض شبكة معدنية متكاملة تهدف إلى حماية الطائرة في حال حدوث صاعقة على جسمها المصنوع من مواد مركبة، وهذا ليس له أي عواقب على السلامة خلال تحليقها.

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