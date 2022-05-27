تراجع أسعار الأسمدة بحوالي 30%

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار الأسمدة مسجلة مستويات قياسية، حيث لا يزال مشترون يعانون من أثر صدمة مذهلة في الأسعار.

ووفقا لشركة جرين ماركتس، التابعة لوكالة بلومبرغ للأنباء، استقرت الأسعار الفورية لعقود يونيو في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية للأسمدة النيتروجينية عند ألف دولار للطن المتري، بتراجع بلغ 30% مقابل 1425 دولارا للطن المتري لعقود أيار.

وشكل انهيار الطلب جانبا من التراجع. وقالت المحللة لدى جرين ماركتس، ألكسيس ماكسويل، إن أماكن مثل جنوب شرق آسيا بها مشترون ليسوا على استعداد لدفع أسعار قياسية تم تسجيلها في أبريل ومايو.

وقالت إن ذلك يعكس أيضا تراجع تكلفة إنتاج الأمونيا (المستخدم في الأسمدة)، بعد أن تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في الربع الثاني.

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