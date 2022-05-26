المركزي الروسي يخفض الفائدة بـ 300 نقطة أساس إلى 11%

المصدر: د ب أ

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أعلن "بنك روسيا" المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ 300 نقطة أساس إلى 11% ، وذلك خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم الخميس.

وكان الخبراء يتوقعون، في المتوسط، خفضا إلى 11.5% .

وأبقى البنك على احتمالية إعلان المزيد من الخفض خلال العام الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخفض للفائدة هو الثالث على التوالي.

وكان المركزي خفض الفائدة الرئيسية بـ 3% إلى 14% في 29 أبريل، وأرجع هذا إلى أن المخاطر ذات الصلة بالأسعار والاستقرار المالي لم تعد تشهد ارتفاعا.

وكان البنك خفض الفائدة أيضا بـ 3% إلى 17% في الثامن من أبريل، بعدما رفعها بشكل حاد من 9.5% إلى 20% في 28 فبراير، بعد أيام قليلة من بادية الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان المركزي رفع الفائدة في حينه من أجل مواجهة انخفاض قيمة العملة الوطنية الروبل، وللسيطرة على التضخم. وبالفعل تعافى الروبل بشكل ملحوظ، ويجري تداوله حاليا أعلى بقليل من المستوى الذي كان عليه قبل الحرب.

وتوقع المركزي تراجع التضخم، وقال في بيان، إن "الضغوط التضخمية تتراجع بسبب ديناميكيات سعر صرف الروبل، فضلا عن الانخفاض الملحوظ في توقعات التضخم للأسر والأعمال".

وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم من 17.8% في أبريل إلى 17.5% في مايو كان أقوى من المتوقع. ويستهدف البنك المركزي الروسي الوصول بمعدل تضخم إلى 4% .

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