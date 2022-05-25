العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تسجل مستوى مرتفعاً جديداً في 13 عاماً

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعدت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي اثنين بالمئة إلى مستوى مرتفع جديد في 13 عاما اليوم الأربعاء مع استهلاك محطات توليد الكهرباء ومصانع تصدير الغاز المسال المزيد من الوقود.

وارتفعت عقود الغاز تسليم يونيو 17.5 سنتا، أو 2.0 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 8.971 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس 2008 لليوم الثاني على التوالي.

والعقود الآجلة الأمريكية للغاز مرتفعة حوالي 139 بالمئة منذ بداية العام، إذ تُبقي أسعار أعلى بكثير في أوروبا وآسيا الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال قوية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

ويجري تداول الغاز حول 27 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا وعند 22 دولارا في آسيا.

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