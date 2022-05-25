الذهب ينخفض مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر مايو بحثا عن مؤشرات على المقدار المتوقع لرفع الفائدة الأمريكية المقبل.

وبحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1857.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 1869.49 دولار للاوقية أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1856 دولارا للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهر في الجلسة السابقة، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن رفع الفائدة الأمريكية في المدى القريب يزيد تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الذي لا يدر فائدة.

وتعلن لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي بيان اجتماعها الذي انعقد في الثالث والرابع من مايو في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 21.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 947.49 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2015.99 دولار للأوقية.

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