مؤشر الدولار يهبط لأدنى مستوى في شهر

المصدر: رويترز

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هبط مؤشر الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في شهر أمس الثلاثاء بعد أن قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو من المرجح أن تتحول إلى المنطقة الإيجابية بحلول نهاية الربع الثالث، وهو ما أعطى دفعة للعملة الأوروبية.

وتشير تعليقات لاجارد ضمنيا إلى زيادة لا تقل عن 50 نقطة أساس في سعر فائدة الإيداع للمركزي الأوروبي، وغذت تكهنات بزيادات أكبر هذا الصيف لمكافحة قفزة في التضخم مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في أوكرانيا وتحفيز ضخم للقطاع العام أثناء جائحة فيروس كورونا.

وارتفع اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.07355 دولار في أواخر جلسة التداول. وعلى مدار الجلسات السبع الماضية قفزت العملة الأوروبية 3.7 بالمئة بعد هبوطها إلى أدنى مستوى منذ يناير عند 1.0349 دولار في وقت سابق هذا الشهر.

وأمام سلة من العملات الرئيسية، تراجع الدولار 0.372 بالمئة إلى 101.76، وهو أدنى مستوى له منذ 26 أبريل.

وانخفض الجنيه الاسترليني أمام العملة الخضراء بعد بيانات أظهرت أن قوة الدفع للقطاع الخاص في بريطانيا تباطأت بأكثر من المتوقع هذا الشهر لتزيد من مخاوف الركود بينما تتزايد ضغوط التضخم. وتراجع الاسترليني 0.48 بالمئة إلى 1.2525 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي الحساس لشهية المخاطرة 0.2 بالمئة إلى 0.70965 دولار أمريكي في حين هبط الدولار النيوزيلندي 0.39 بالمئة إلى 0.64425 دولار أمريكي قبل يوم من رفع متوقع لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية من البنك المركزي في نيوزيلندا.

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