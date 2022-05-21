توقعات بتقليص توريدات الغاز الروسي لأوروبا تدريجياً

المصدر: د ب أ

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توقع رئيس شركة "آر دبليو إي" الألمانية للطاقة، ماركوس كريبر، بأن تقلص روسيا توريدات الغاز إلى أوروبا بشكل تدريجي.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية تنشرها في عددها غدا الأحد، قال كريبر:" نحن في حرب اقتصادية والروس يستغلون كل فرصة من أجل جعل الأمر أكثر صعوبة من خلال تخفيض كميات التوريد الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

وفي الوقت نفسه، أضاف كريبر:" أتوقع نقصا متواصلا في إمدادات الغاز ولا أتوقع أن يقوم أحد بغلق صنبور الغاز بالكامل".

وأعرب كريبر عن اعتقاده بأن ألمانيا ستصبح غير معتمدة على الغاز الروسي بحلول ربيع عام 2025 إذا تم توسيع نطاق البنية التحتية اللازمة سريعا " وربما سيكون من الممكن التعامل إلى حد ما مع مشاكل الإمدادات قبل عام من هذا الموعد".

وفيما يتعلق باحتمال حدوث نقص في الغاز، دعا كريبر في هذه الحالة إلى ترك مسألة توزيع الغاز للسوق إلى حد كبير، وقال:" نحن في حاجة إلى إجراء من ثلاث مراحل: هناك عملاء بعينهم يحتاجون إلى الحماية بشكل مطلق، على سبيل المثال، في قطاع الصحة. ثانيا، تعد إشارات الأسعار حتى في حالات نقص الإمدادات هي أفضل وسيلة لتوزيع العرض المحدود بكفاءة، وثالثا نحن بحاجة إلى محفزات للإبدال والترشيد"، وأشار إلى أن من غير الممكن إجبار العملاء الأفراد على الترشيد.

ونوه كريبر إلى أن شركة "آر دبليو إي" استغنت إلى حد كبير عن الغاز الروسي إلى حد كبير في الوقت الراهن " ولا يزال لدينا عقد لبقية كمية الغاز القادم من روسيا، وسينتهي هذا العقد في نهاية العام المقبل، لكن الحجم (هذه الكمية) لا يمثل أهمية بالنسبة لنا بشكل فعلي، فالوضع بالنسبة لنا قابل للتحكم".

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