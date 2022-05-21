روسيا توقف تدفق الغاز إلى فنلندا

المصدر: رويترز

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قالت شركة تشغيل أنظمة الغاز الفنلندية إن شركة جازبروم الروسية أوقفت اليوم السبت صادرات الغاز إلى فنلندا المجاورة، في أحدث تصعيد لنزاع مع الدول الغربية حول طريقة سداد مدفوعات الطاقة.

وتطالب شركة جازبروم الروسية الدول الأوروبية بأن تدفع ثمن الحصول على الغاز الروسي بالروبل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، لكن فنلندا رفضت ذلك.

وقالت شركة جازجريد فينلاند في بيان "واردات الغاز عبر نقطة دخول إيماترا توقفت".

إيماترا هي نقطة دخول الغاز الروسي إلى فنلندا.

كانت شركة جازوم الفنلندية لبيع الغاز بالجملة المملوكة للدولة قد قالت يوم الجمعة إن جازبروم الروسية نبهت إلى توقف التدفقات اعتبارا من الساعة 0400 بتوقيت جرينتش صباح اليوم السبت.

وأكدت جازوم أيضا اليوم السبت توقف الإمدادات.

وقالت في بيان "توقفت إمدادات الغاز الطبيعي لفنلندا".

وأضافت "بدءا من اليوم وخلال موسم الصيف المقبل، ستزود جازوم عملائها بالغاز الطبيعي من مصادر أخرى عبر خط أنابيب بلطيق كونيكتور".

ويربط خط بلطيق كونيكتور فنلندا بشبكة الغاز في إستونيا المجاورة.

كانت جازبروم قالت يوم الجمعة إن تدفقات الغاز ستتوقف لأن شركة "جازوم" لم تمتثل للقواعد الروسية الجديدة التي تتطلب سداد ثمن الغاز بالروبل.



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