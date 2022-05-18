ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي 4%

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من أربعة في المئة أمس الثلاثاء بفعل هبوط في الإنتاج اليومي وتوقعات بأحوال جوية أكثر دفئا وزيادة في الطلب لتبريد الهواء على مدار الأسبوعين القادمين.

وأنهت عقود الغاز تسليم يونيو جلسة التداول مرتفعة 34.8 سنت، أو 4.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 8.304 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

والعقود الآجلة الأمريكية للغاز مرتفعة حوالي 122 بالمئة منذ بداية العام، إذ تُبقي أسعار عالمية أكثر ارتفاعا الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويجري تداول الغاز حول 29 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و20 دولارا في آسيا. وسجلت العقود الأمريكية أعلى مستوى في 13 عاما قرب تسعة دولارات في السادس من مايو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز