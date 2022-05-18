ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد تراجع استمر يومين

المصدر: د ب أ

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توقف تراجع أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية أمس الثلاثاء بعد يومين من التراجع، في أعقاب إشارات من الاتحاد الأوروبي إلى أن سداد قيمة إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بالروبل يمكن أن يمثل انتهاكا للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وارتفع سعر الغاز الهولندي؛ وهو الغاز القياسي للتعاملات الأوروبية، بنسبة 4ر1% إلى 18ر94 يورو لكل ميجاوات، بعد تذبذب بين ارتفاع كبير وتراجع كبير في وقت سابق من اليوم. كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 5ر7%، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت إشارات متضاربة من جانب المفوضية الأوروبية بشأن تعامل الشركات الأوروبية مع إمدادات الغاز الطبيعي الروسية، حيث تطلب روسيا سداد قيمة مبيعاتها من الغاز إلى أوروبا بالروبل الروسي من خلال آلية تسمح بتحويل الروبل إلى اليورو أو الدولار، رغم العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على النظام المالي والمصرفي في روسيا.

يأتي ذلك في حين قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوروبا ستواجه أعلى أسعار للطاقة على مستوى العالم على المدى الطويل إذا توقفت عن استيراد النفط والغاز الطبيعي من روسيا وسيكون لهذا "عواقب لا يمكن إصلاحها" على أغلب القطاعات الصناعية في القارة.

وأضاف بوتين، الذي كان يتحدث خلال اجتماع حول تنمية صناعة النفط أمس الثلاثاء: إن الاتحاد الأوروبي ينتحر اقتصاديا بالعقوبات التي يفرضها على روسيا.

في الوقت نفسه، تمضي شركات الطاقة الأوروبية العملاقة قدما في خططها لشراء الغاز الطبيعي من روسيا، في الوقت الذي يبدو أن قواعد الاتحاد الأوروبي تسمح لها بشراء الغاز من دون انتهاك العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ورغم استمرار الرسائل المتضاربة الصادرة عن المفوضية الأوروبية بشأن قانونية الالتزام بشروط روسيا لسداد قيمة مبيعاتها من الغاز الطبيعي بالروبل الروسي، أعلنت شركة إيني الإيطالية العملاقة اعتزامها فتح حساب مصرفي بالروبل لدى جازبروم بنك الروسي لضمان استمرار تدفق مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي.

ومن المتوقع أن تجد شركات يونيبير الألمانية وأو.إم.في النمساوية طريقة لاستمرار شراء الغاز الروسي.

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