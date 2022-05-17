"آليانز" توافق على دفع 5.8 مليار دولار لتسوية قضية انهيار صناديق الاستثمار

المصدر: د ب أ

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وافقت إحدى الشركات التابعة لمجموعة آليانز الألمانية للتأمين على دفع 8ر5 مليار دولار كغرامات وتعويضات بعد انهيار مجموعة صناديق استثمار منخفضة التكاليف في أعقاب تقلبات الأسواق مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شركة آليانز جلوبال إنفستورز يو.إس المستشار الاستثماري بنيويورك والمملوكة بالكامل لمجموعة التأمين الألمانية العملاقة ستقر بذنبها أمام إحدى المحاكم الأمريكية وتدفع التعويضات والغرامات.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للغرامات والتعويضات تتضمن دفع مليار دولار لصالح هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية وتم تغطيتها بمخصصات رصدتها الشركة بالفعل.

في الوقت نفسه، أعلنت المجموعة الألمانية اعتزامها بيع آليانز جلوبال إنفستورز إلى شركة فويا فاينانشال بعد أن تم منعها من تقديم بعض خدمات صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة في إطار تسوية فضيحة انهيار صناديق استثمار آلفا.

وفي حال اتمام الصفقة، ستضيف شركة فويا إنفستمنت مانجمنت حوالي 120 مليار دولار إلى الأصول التي تديرها، بالإضافة إلى بعض فرق إدارة الاستثمار. وستحصل آليانز على 24% من أسهم فويا إنفستمنت مانجمنت.

كان قد تم احتجاز جريجور تورنانت المسؤول السابق في آليانز جلوبال إنفستورز اليوم الثلاثاء مع اتهامه بشكل منفصل بسبب دوره في عملية الاحتيال على المستثمرين، بحسب بيان من داميان ويليامز المدعي العام لمنطقة مانهاتن الأمريكية.

يذكر أن تورنانت كان مدير الاستثمار سابقا في الشركة وشارك في إدارة مجموعة صناديق التحوط ستراكشرد ألفا، واشترك مع آخرين في تضليل المستثمرين بشأن مدى استقلال الرقابة التي تقدمها مجموعة أيه.جي.آي على عمل هذه الصناديق، ولم يقدموا استراتيجيات التحوط وتخفيف المخاطر المختلفة وتلاعبوا في الوثائق لإخفاء مخاطر الصناديق.

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