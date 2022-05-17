الحكومة الهندية تسمح بتصدير بعض كميات القمح بعد إعلان حظر التصدير

المصدر: د ب أ

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سمحت الحكومة الهندية بتصدير بعض الكميات من القمح، في تغيير لسياستها الاخيرة، بعد إعلانها فرض حظر على تصدير القمح مؤخرا.

وذكرت وزارة التجارة الهندية اليوم الثلاثاء، إن شحنات القمح التي تم تسليمها للجمارك حتى يوم 13 من أيار/مايو الجاري، قد يتم تصديرها.

وبعبارة محددة، قد يتم تصدير الحبوب من ميناء كاندلا الواقع على الساحل الغربي للبلاد، إلى مصر.

ويشار إلى أن الهند هي ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم، وقد تسبب حظر التصدير الذي أعلنته يوم الجمعة الماضي، في حالة من عدم اليقين بجميع أنحاء العالم. وأوضحت الوزارة منذ ذلك الحين أن هناك استثناءات، مثل ترتيبات ما قبل فرض الحظر، مع خطابات الاعتماد والتصاريح الخاصة التي تمنحها الحكومة الهندية للدول لكي تضمن أمنها الغذائي.

وكان مسؤولو الحكومة الهندية أعلنوا قبل وقت قصير من إعلان حظر التصدير، أنهم سوف يقدموا المساعدة، وسوف يصدروا المزيد من كميات القمح، لمواجهة النقص الوشيك في القمح بالسوق العالمية على خلفية الحرب القائمة في أوكرانيا، حيث تعتبر كل من أوكرانيا وروسيا مصدرين رئيسيين للقمح.

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