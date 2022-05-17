الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مدعوما بتراجع الدولار الذي ساعده بعض الشيء على الابتعاد عن أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الذي سجله في الجلسة السابقة، لكن المعنويات مازالت سلبية مع توقع المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية في أحدث معاملاته 0.5 بالمئة إلى 1832.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1218 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1830.10 دولارا للأوقية.

وكان سعر الذهب قد انخفض إلى 1786.60 أمس الاثنين متأثرا بمكاسب الدولار.

وتؤدي التوقعات برفع أسرع للفائدة الأمريكية عادة إلى تقليص الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 21.65 دولارا للأوقية مبتعدة أكثر عن أدنى مستوياتها منذ يوليو تموز 2020 الذي سجلته يوم الجمعة.

وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 959.47 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2028.98 دولارا للأوقية.



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