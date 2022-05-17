الذهب يستقر مدعوماً بانخفاض الدولار

المصدر: رويترز

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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ دعم انخفاض الدولار الطلب على المعدن النفيس وفاق تأثير هذا التراجع زيادة العائد على سندات الخزانة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية في أحدث معاملاته 0.1 بالمئة إلى 1825.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0218 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1825.60 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار بعد تراجعه عن أعلى مستوى في قرابة 20 عاما يوم الاثنين.

ويزيد انخفاض الدولار جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

لكن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام زاد، الأمر الذي حد من الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 21.56 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 945.76 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2002.17 دولار للأوقية.

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