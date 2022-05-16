سهم «تويتر» يفقد مكاسبه بعد إعلان ماسك حجم حصته

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجع سهم شركة موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خلال تعاملات اليوم، ليفقد كل المكاسب التي كان قد حققها منذ أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في مطلع الشهر الماضي وصول حصته في الشركة إلى أكثر من 9% واعتزامه الاستحواذ الكامل عليها.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سهم تويتر تراجع اليوم بنسبة 4.9% إلى 38.71 دولاراً، وهو ما يقل عن مستواه يوم أول أبريل الماضي، وكان 39.31 دولاراً قبل إعلان ماسك عن حجم حصته في الشركة الموجود مقرها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

كان ماسك قد أعلن، الأسبوع الماضي، تقديم عرض لشراء «تويتر» مقابل 54.20 دولاراً للسهم الواحد، ولكن الغموض الذي أحاط بالصفقة، والذي غذته تصريحات ماسك التالية، دفع السهم إلى التراجع إلى أقل من سعر عرض الاستحواذ.

كان السهم قد تراجع يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 9.7%، بعد تزايد الشكوك في إتمام صفقة شراء ماسك مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا لشركة «تويتر».

وكان إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، قد قال، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، الخميس الماضي، إن استحواذه المقترح على موقع «تويتر» معلَّق بشكل مؤقت.

وأضاف أنه لا يزال ينتظر تفاصيل تفيد بأن الحسابات المزيفة على المنصة أقل من خمسة في المئة، حيث كانت شركة «تويتر» قد ذكرت، في تقرير سابق، إن «متوسط الحسابات المزيفة خلال الربع الأول من العام الحالي يمثل أقل من 5% من إجمالي عدد الحسابات النشطة شهرياً».

وخلال الشهر الماضي، وافق مجلس إدارة «تويتر» على عرض بقيمة 44 مليار دولار من رئيس شركة تسلا للاستحواذ على الشركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز