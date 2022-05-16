رينو الفرنسية تبيع فرعها في روسيا وحصتها المسيطرة في أوتوفاز

المصدر: د ب أ

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أعلنت مجموعة "رينو جروب" الفرنسية اليوم الاثنين عن اعتزامها بيع فرعها في روسيا إلى مدينة موسكو، وبيع حصتها المسيطرة البالغة 69ر67 من شركة أوتوفاز الروسية إلى "المعهد المركزي للبحث العلمي ومحركات السيارات" (نامي) المملوك للدولة.

وأوضحت الشركة أن إتمام الصفقتين لا يخضع لأية شروط، مضيفة أنه تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة.

ولفتت رينو إلى أن الاتفاق يتيح لها خيار إعادة شراء حصتها من المعهد الروسي خلال السنوات الست المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن أوتوفاز تشتهر بإنتاج مركبات "لادا".

يأتي إعلان اليوم بعدما أعلنت رينو تعليق أنشطتها الصناعية في روسيا في آذار/مارس على خلفية الحرب في أوكرانيا، وهو ما أثر على الإنتاج في مصنع بموسكو.

وذكرت الشركة أنه سيتم بالتالي عدم دمج بيانات عملياتها في روسيا في بياناتها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران/يونيو القادم .

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة لوكا دي ميو :"لقد اتخذنا اليوم قرارا صعبا ولكنه ضروري؛ اتخذنا خيارا مسؤولا تجاه موظفينا الـ 45 ألفا في روسيا، مع الحفاظ على أداء المجموعة وقدرتنا على العودة إلى البلاد في المستقبل، في سياق مختلف".

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