الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر ونصف

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يناير كانون الثاني، مع استمرار تأثير قوة الدولار على الطلب على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1797.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1797.40 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة، تراجعت أسعار الذهب 1.4 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 31 يناير كانون الثاني مسجلة 1786.60 دولار للأوقية. وفي يوم الجمعة، شهد المعدن الأصفر خسارة أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي.

وعزز الدولار الأمريكي مكاسبه قرب ذروة عقدين مع إضرار بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الصيني بالعملات المرتبطة بالدورة الاقتصادية بما يشمل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لحائزي العملات الأخرى.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة في فترة الجائحة في مارس آذار بمقدار 25 نقطة أساس مع سعيه لتشديد السياسة النقدية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا من التضخم، فهو حساس لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القصير ولزيادة عائدات السندات إذ يزيد العاملان من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 21.02 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 934.16 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1918.59 دولار للأوقية.

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