ارتفاع أسعار القطن مع تنامي الضغوط على إمدادات أمريكا

المصدر: د ب أ

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ارتفعت العقود الآجلة للقطن أمس الخميس، لليوم الثالث، مدعومة بمؤشرات تفيد بتزايد الضغوط على الإمدادات في الولايات المتحدة، أكبر مصدر له في العالم.

وقفزت عقود تسليم يوليو بنسبة كبيرة بلغت 3% لتصل إلى 4795ر1 دولار للرطل ببورصة انتركونتننتال للعقود الآجلة قبل أن تستقر على 4553ر1 دولار. وقفزت الألياف القطنية بنسبة 29% حتى الآن هذا العام في خضم إمدادات محدودة وطلب قوي.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أمس الخميس أن يصل المحصول الأمريكي إلى 5ر16 مليون بالة في العام 2022/ 2023، منخفضا بنسبة 8ر5% عن العام السابق عليه، ودون توقعات المحللين.

ورغم أن المساحة ستكون أكبر، من المتوقع أن يحصد المنتجون محصولا أقل في خضم موجة جفاف قاسية تضرب الكثير من الولايات، وبالأساس تكساس، أكبر ولاية أمريكية من حيث إنتاج القطن.

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