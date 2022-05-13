ارتفاع طفيف في أسعار النفط

المصدر: د ب أ

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أنهت العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات أمس الخميس بارتفاع طفيف، ليعوض خسائره المبكرة، حيث ارتفعت الأسعار رغم المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي واحتمالات الطلب على الطاقة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 42ر0 دولار؛ أي بنسبة 4ر0% إلى 13ر106 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل، بعد تراجعه في الصباح إلى 66ر102 دولار. وكان السعر قد ارتفع خلال التعاملات إلى 37ر107 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 23ر0 دولار؛ أي بنسبة 2ر0% إلى 74ر107 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.

كان ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة قد أثار المخاوف من إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على سلسلة زيادات كبيرة في سعر الفائدة خلال العام الحالي.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الخميس ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة بوتيرة كبيرة خلال أبريل الماضي، وهو ما يشير إلى أن معدل تضخم أسعار المستهلك المرتفع، يمكن أن يستمر لفترة أطول من التوقعات، وهو ما سيجعل مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يواصل الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي ارتفع خلال أبريل الماضي بنسبة 11% سنويا، وبنسبة 5ر0% شهريا، بسبب ارتفاع أسعار السلع. جاءت هذه الزيادة في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار الجملة خلال مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كما مؤشر أسعار الجملة الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء شديدة التقلب خلال الشهر الماضي، بنسبة 4ر0% شهريا و8ر8% سنويا. كان المؤشر قد ارتفع خلال مارس الماضي بنسبة 2ر1% شهريا و7ر10% سنويا.

كانت بيانات جرى نشرها أول أمس الأربعاء قد أشارت إلى أن التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل تباطؤا طفيفا في أبريل على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل أمس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3ر8% في أبريل، وهو أعلى قليلا مما توقعه الخبراء. إلا أن المعدل جاء أقل من نسبة الـ 5ر8% التي تم تسجيلها في مارس، والتي كانت الأعلى في أكثر من 40 عاما.

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