معدل التضخم في روسيا مستمرّ في التراجع

المصدر: د ب أ

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أظهرت البيانات الأسبوعية للتضخم في روسيا الصادرة أمس الأربعاء تراجع معدل التضخم خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث قلصت العقوبات وحالة الغموض بشأن الحرب في أوكرانيا الطلب من جانب المستهلكين.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي الصادرة أمس الأربعاء بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 6 مايو الحالي 12ر0% شهريا، مقابل 21ر0% خلال الأسبوع السابق. وتراجعت أسعار الملفوف والخيار والبيض خلال الفترة الأخيرة بحسب مكتب الإحصاء.

وكان البنك المركزي الروسي قد ألغى الزيادة الطارئة في أسعار الفائدة التي أقرها لدعم الروبل في مواجهة العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا.

وتم خفض الفائدة الرئيسية إلى 14% مقابل 17% في نهاية أبريل الماضي للمساعدة في تخفيف حدة الانكماش الاقتصادي الحالي. وتراجعت مبيعات السيارات في روسيا خلال الشهر الماضي بنحو 80% سنويا بحسب تقرير نشر أمس.

ورغم التراجع الحالي مازال معدل التضخم في روسيا يزيد بنحو خمس مرات عن المستهدف بالنسبة للبنك المركزي حيث وصل خلال أبريل الماضي إلى حوالي 18% سنويا مقابل 7ر16% خلال مارس بحسب المسح الذي أجرته وكالة بلومبرغ للانباء.



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