تراجع أسعار الغاز أوروبياً

المصدر: د ب أ

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء، حيث يدرس المتعاملون تراجع تدفقات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا، مقابل العوامل المعاكسة مثل تحسن حالة الطقس واستقرار واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال.

وتراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي، وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 3ر7% بعد ارتفاعه في التعاملات المبكرة على خلفية انخفاض تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا بنسبة 18% اليوم على خلفية النزاع بين البلدين. كما ذكرت ألمانيا والنمسا أنهما لم تتأثرا بشكل كبير بنقص التدفقات.

كانت شركة تشغيل شبكة أنابيب الغاز الطبيعي في أوكرانيا قد ذكرت يوم الثلاثاء انها ستتوقف عن استقبال الغاز الروسي عبر محطة سوخرانفيكا الحدودية لأنها لا تستطيع السيطرة على البنية التحتية الخاصة بها في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها قوات روسية. كما أشارت إلى وجود عمليات سحب غير مرخصة للغاز من هذا المكان.

في المقابل، قالت شركة جازبروم الروسية العملاقة محتكرة تصدير الغاز الروسي إنها لن تستطيع إعادة توجيه كل الكمية التي تتدفق عبر محطة سوكرانيفكا إلى خطوط بديلة بسبب طريقة عمل النظام حاليا.

وتراجع سعر الغاز الهولندي بنسبة 2ر4% اليوم إلى 70ر94 يورو لكل ميجاوات/ساعة حتى الساعة الثالثة وست دقائق بتوقيت أمستردام. وسجل سعر الغاز الطبيعي البريطاني في تعاملات بورصة لندن تغييرا طفيفا.

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