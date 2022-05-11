ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

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استأنف الذهب الصعود اليوم الأربعاء بعد تراجع لفترة وجيزة بسبب صدور بيانات التضخم الأمريكية، مع هبوط الدولار بعد البيانات التي أظهرت تباطؤا طفيفا في نمو أسعار المستهلكين الأمريكيين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1852.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة عند التسوية لتصل إلى 1853.70دولار.

وأظهرت البيانات الأمريكية أن نمو أسعار المستهلكين تباطأ بشكل حاد في أبريل مع تراجع أسعار البنزين عن المستويات المرتفعة القياسية، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح. لكن من المرجح أن يظل مرتفعا لفترة من الوقت، مما يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، بعدما ارتفع في البداية عقب صدور بيانات التضخم، فيما أعطى الذهب المزيد من الدعم.

والذهب شديد الحساسية لرفع سعر الفائدة الأمريكية في الأمد القصير الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 21.58 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 3.7 بالمئة إلى 999.33 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2044.17 دولار.

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