ارتفاع معدل التضخم في غانا إلى 23.6% خلال الشهر الماضي

المصدر: د ب أ

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ارتفع معدل التضخم في غانا خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 18 عاما، مما يزيد صعوبة المعضلة التي يواجهها البنك المركزي وهو يحاول تحقيق التوازن بين كبح جماح تضخم أسعار المستهلك وتحفيز النمو الاقتصادي.

وقال صامويل كوبينا أنيم، رئيس هيئة الإحصاء الغانية، إن معدل التضخم السنوي ارتفع خلال أبريل الماضي إلى 6ر23% وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2004 مقابل 4ر19% خلال مارس الماضي. كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم 2ر21% سنويا.

وأشارت بلومبرغ إلى أن معدل التضخم ارتفع على خلفية ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل زيوت الطهي والبنزين نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا والحظر الإندونيسي على صادرات زيت النخيل. ويزيد معدل التضخم خلال الشهر الماضي عن ضعف النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي ويتراوح بين 6 و10%، كما يزيد من نطاقه خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وقال أنيم إنه لأول مرة منذ 29 شهرا يزيد معدل الزيادة في سعر السلع المستوردة عن معدل الزيادة في أسعار السلع المحلية.

وزادت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر26% سنويا مقابل 4ر22% سنويا خلال مارس الماضي. وارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 3ر21% خلال أبريل الماضي مقابل 17% خلال الشهر السابق. وبلغ معدل التضخم الشهري خلال أبريل الماضي 8ر5%.

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