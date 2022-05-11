أوكرانيا: إنفاق اللاجئين في الخارج يؤثر في ميزان المدفوعات

المصدر: د ب أ

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قال نائب محافظ البنك المركزي الأوكراني سيرهي نيكولايتشوك خلال مؤتمر في بروكسل إن الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم بسبب الغزو الروسي الشامل وينفقون أموالا في الخارج يزيدون الضغط على ميزان المدفوعات الأوكراني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن نيكولايتشوك القول إن قرار البنك المركزي تثبيت سعر العملة الأوكرانية "هريفنيا" يساعد على احتواء التضخم، الذي قفز بسبب تعطل الإمدادات واضطراب العرض وسط ظروف الحرب.



وأشار إلى أن البنك الوطني الأوكراني "فوجئ" بمرونة المقرضين ؛ وعدم مواجهة البنوك لطلبات سحب ودائع كبيرة، كما أنه منذ بداية الحرب زادت ودائع الأسر الأوكرانية بالعملة المحلية بنسبة 19%.

يشار إلى أن أسعار المستهلكين في أوكرانيا زادت في نيسان/أبريل بنسبة 4ر16% على أساس سنوي.

كان البنك المركزي الأوكراني قد وضع قيودا صارمة على رأس المال، وثبت سعر الهريفنيا بعد بدء الحرب.



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